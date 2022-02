L’attacco azzurro è irriconoscibile: non si salva nessuno!

Sarà per il cambio di modulo, sarà per la veemenza sarda, o forse perchè si incappa nell’ autentica serata no, ma l’attacco azzurro, in quel di Cagliari, non esiste, è praticamente irriconoscibile. Dal Veterano Mertens a Petagna, passando per il vivace Elmas, c’è solo tunnel, nessuna luce. Il mattino vota così il reparto azzurro:

ELMAS 5

Il più vivace il macedone che prova ad andare via nell’uno contro uno e regge lo scontro anche da un punto di vista fisico con gli avversari: prova a dialogare palla a terra con Zielinski. Ma anche lui non incide e va in sofferenza contro il pressing continuo della formazione di Mazzarri.

MERTENS 4.5

Il primo squillo della partita è un destro che viene alzato di nuca in calcio d’angolo da Goldaniga. Dries gioca in appoggio a Petagna partendo dalla sinistra ma non ha molte possibilità di scambiare palla a terra nello stretto soffocato anche lui nella morsa dei difensori rossoblù e non riesce a lasciare il segno.

PETAGNA 4.5

Duello ruvido con Lovato e scambi di colpo reciproci: il centravanti azzurro fatica contro la fisicità del difensore centrale rossoblù. Non riesce mai a rendersi pericoloso chiuso nella morsa dei difensori rossoblù, prestazione al di sotto degli standard abituale di questa stagione.