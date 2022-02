L’atleticità esplosiva di Osimhen? Saltare anche da fermo

Un grande atleta Osimhen, forza fisica, progressione nello spazio, stacco di testa con la capacità di arrivare a 2.52 metri di altezza. La sua presenza al centro dell’attacco consente agli azzurri di sfruttare anche un’altra via per arrivare al gol, rappresentata proprio dai cross delle fasce. Decisivo a Cagliari, è riuscito a segnare dopo venti minuti dal suo ingresso in campo nella ripresa. Una sola occasione sfruttata al meglio, da bomber vero, l’undicesimo gol in stagione, il settimo in campionato. Migliorano i numeri di Osimhen, soprattutto cresce la sua importanza: decisivo a Cagliari in una serata no di tutta la squadra, la sua prodezza ha rimesso in piedi il Napoli. Fonte: Il Mattino