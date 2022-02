Il riscatto post Cagliari passa attraverso l’incremento delle palle gol

Una palla gol trasformata in oro da Osimhen con il colpo di testa perentorio dell’1-1 e poi null’altro di realmente pericoloso a Cagliari. Per il Napoli l’esigenza di ritrovare le giocate decisive negli ultimi venti metri contro il Barcellona, la qualità in attacco nell’ultimo passaggio e nelle conclusioni. Sotto tono Mertens e Petagna contro il Cagliari, tutti e due partiranno dalla panchina contro il Barcellona e potranno tornare utili durante il match: gli azzurri proveranno a fare la partita contro la squadra di Xavi e di creare quante più opportunità possibili in attacco. La situazione è stata espressa al meglio nel primo tempo del match di Europa League a Barcellona e nella prima frazione della sfida precedente al Maradona contro l’Inter: a Cagliari invece c’è stato un deciso passo indietro rispetto agli standard della stagione. E Spalletti vuole subito ritrovare la pericolosità offensiva: dopo il Napoli ci saranno altre due partite molto importanti in campionato, la prima all’Olimpico contro la Lazio e poi il big match al Maradona contro il Milan. Attacco che ruota intorno a Osimhen ma che potrà girare al meglio con il rendimento al top di tutti gli interpreti in chiave offensiva. Contro il Barcellona sarà importante sfruttare le verticalizzazioni m anche giocare bene nello stretto.

Il Mattino