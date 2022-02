Il Napoli è pensato per giocare con gli esterni: ne recupera due

Il Napoli è creato, fatto, pensato, per giocare con gli esterni. Non averne a disposizione stravolge piani ed idee e ti porta a dover trovare soluzioni alternative. Il riscatto del Napoli di Spalletti passa anche attraverso il loro recupero. Per la sfida di domani sera, il tecnico ritrova Politano e Insigne. L’ex interista ha svolto ieri l’intero allenamento in gruppo e segnali positivi sono arrivati dal capitano che ha svolto lavoro personalizzato e oggi farà le ultime verifiche. Ritrovare due esterni di ruolo (Lozano è ancora indisponibile) è importantissimo per Spalletti che potrà contare su un’arma in più, quella che non ha avuto a Cagliari, per poter applicare al meglio il 4-2-3-1. Il compito degli esterni è fondamentale nello sviluppo offensivo sulle fasce e nel lavoro di copertura. Politano e Insigne in questo senso sono due interpreti perfetti perché riescono a svolgere al meglio la doppia fase per assicurare sempre l’equilibrio giusto alla squadra azzurra. Un’alternativa è rappresentata da Elmas, un jolly offensivo per tutti i ruoli, poco brillante però anche lui contro il Cagliari: il macedone può esprimersi al meglio anche da trequartista dove a fare la differenza in positivo è stato finora soprattutto Zielinski in maggiore difficoltà invece tra i due di centrocampo nella sfida contro i rossoblù di Mazzarri.