Il gol in trasferta: la Coppa Italia si allinea alle coppe europee

Le due semifinali di Coppa Italia, Milan-Inter e Fiorentina-Juventus, saranno le ultime due che si disputeranno con la regola del gol in trasferta. Come si legge sulle pagine de Il Messaggero infatti, a partire dalla prossima stagione, a parità di reti segnate tra andata e ritorno, quelle realizzate fuori casa non varranno più doppio. Lo ha deciso il Consiglio di Lega che si è svolto lunedì. La Coppa Italia si allinea quindi alle competizioni europee, che già in questa stagione hanno cambiato la regola che era in vigore dal 1965.

da TMW