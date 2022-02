Il colpo di testa, l’inaspettata e decisiva arma in più di Victor Osimhen!

Il colpo di testa, sempre più una specialità di Osimhen, attaccante completo che diventa incontenibile quando ha la possibilità di lanciarsi negli spazi ma è letale anche quando arrivano i cross dalle fasce: la parabola perfetta di Mario Rui ha esaltato le sue grandi qualità in elevazione. Il quarto gol stagionale di testa, spettacolare come i primi tre: quello al Leicester in Europa League e al Venezia in campionato su due assist di Politano e quello decisivo dell’1-0 al Torino nell’azione in cui sfruttò al meglio un rimpallo a centro area dei granata. Un gigante Victor, il nigeriano che proverà a lasciare sempre più il segno in questo finale di stagione.

Fonte: Il Mattino