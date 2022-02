I “venti di guerra” e la finale di Champions League

Le notizie che arrivano dalla Russia e dall’Ucraina non sono affatto confortanti in merito alla crisi internazionale che si sta vivendo. “Se la Russia invaderà l’Ucraina la finale della prossima Champions League non si terrà a San Pietroburgo. Come si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Uefa monitora la situazione pronta a intervenire, pressing da Londra perché sia spostata e i giornali inglesi lanciano la candidatura di Wembley per giocare la finale di questa edizione del torneo”. Napoli Magazine