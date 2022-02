Gazzetta – Verso il sold out per Napoli-Barcellona, in arrivo solo 300 spagnoli

Il Napoli dovrà affrontare il Barcellona di Xavi nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, al Maradona stavolta. Per lo stadio di Fuorigrotta si prevede il tutto esaurito, anche considerando la nuova capienza al 75%, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “Ormai resta solo qualche centinaio di biglietti disponibile per la sfida ai blaugrana. La capienza al 75 per cento porta a poco più di 40 mila tagliandi vendibili. Ma essendo il settore ospite di 2.300 posti disponibili e arrivando dalla Spagna solo 300 tifosi, ecco che si sfioreranno le quaranta mila presenze”.