Gazzetta – Osimhen è un leader “naturale”, ecco perchè

Victor Osimhen, nonostante la giovane età, è uno dei giocatori imprescindibili per Spalletti, che più di una volta ha messo in risalto le sue potenzialità. L’attaccante azzurro ha inciso, coi suoi gol, in molte gare fondamentali, come quella di lunedì col Cagliari, dove è riuscito a strappare un pareggio ai sardi. La Gazzetta dello Sport oggi sottolinea proprio l’importanza dei gol di Osimhen. “Quando incidi così sulla tua squadra – parliamo del 20 per cento dei punti conquistati dal Napoli con i suoi gol – ne diventi naturalmente un leader, nonostante la giovane età. Osimhen non ha ancora segnato a una big italiana (Juventus, Inter o Milan) e all’andata al Camp Nou è rimasto un po’ ai margini del gioco, anche per via dei problemi a un ginocchio che lo hanno limitato”.