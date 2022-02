Fabian Ruiz, uno dei giocatori fondamentali di questo Napoli di Spalletti, contro il Cagliari ha potuto giocare solo nel finale di gara, ma come spesso succede, la sua presenza in campo, insieme ad Osimhen, ha dato la svolta. Il centrocampista spagnolo ora è pronto e carico più che mai per le prossime sfide, il Barcellona domani al Maradona, e la Lazio in campionato. Su Instagram Fabian scrive: «Già proiettati alle prossime sfide che abbiamo davanti» .