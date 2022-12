ESCLUSIVA – E. Errico (centr. Napoli femm.): “Che domenica la festa per la salvezza. L’Hellas Verona? Sarà la prima di tante finali”

In attesa della finale di questa mattina contro la Svezia, dell’Italia nell’Algarve Cup, le squadre si preparano in vista del ritorno al campionato. Tra le sfide c’è il match per la zona salvezza tra il Napoli e l’Hellas Verona. Gara che vale tanto per il prosieguo della stagione. Ilnapolionline.com ha intervistato la centrocampista del club azzurro ed ex della sfida Emma Errico.

Factory della Comunicazione

Nelle ultime sfide, prima della sosta, ottime prestazioni e risultati importanti contro Inter, A.s. Roma e Fiorentina. Che segnale in vista del finale di stagione? “Sicuramente le prestazioni e i risultati ottenuti, ci hanno dato una carica importane. Da qui a fine campionato, saranno tutte finali, dove dovremo scendere in campo con la giusta determinazione per ottenere il massimo. Le ultime partite ci hanno dato più consapevolezza dei nostri mezzi e dovremo confermarci da qui a fine stagione”.

Lo scorso anno siete riuscite a salvarvi all’ultima giornata. Il pari contro l’A.s. Roma e la festa finale. Che ricordi di quella meravigliosa domenica? “Devo essere sincera è stata la giornata più bella sotto l’aspetto calcistico e non solo. Al triplice fischio non dimenticherò la festa di fine partita, la gioia dei nostri tifosi e di tutto lo staff azzurro. E’ stato il premio per i nostri sforzi e di un traguardo raggiunto con pieno merito”.

Sei stata per sei mesi all’Hellas Verona, vostro prossimo avversario. Che ricordo hai della società scaligera? “Ho conosciuto persone stupende, poi più che compagne, delle amiche. Sicuramente è stata un’esperienza che mi ha segnato molto sul piano umano che calcistico. Credo che sia doveroso ringraziare ogni componente della società scaligera”.

Un parere sul momento del movimento femminile, a che punto è secondo te prima del passaggio al professionismo? “Penso che il calcio femminile stia crescendo negli ultimi anni e i risultati dell’Italia ne sono una conferma. Le azzurre, partita dopo partita, sta dimostrando il proprio valore. Il tutto è compensato dal sacrificio e l’umiltà prima o poi vengono ripagati dai risultati e dagli sforzi di tutto il movimento”.

Domenica affronterete in casa l’Hellas Verona. Tu che conosci bene la prossima avversaria, come l’affronterete? “Come ho detto ad inizio intervista, da qui alla fine della stagione saranno tutte finali e dovremo affrontarle al meglio. Il Verona sappiamo che non ci regalerà nulla, avendo come noi bisogno di punti. Noi d’altro canto giocheremo davanti ai nostri tifosi, punteremo ad ottenere il massimo per continuare il nostro momento positivo”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA ®