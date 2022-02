Ecco cosa si aspetta Bianchi da Spalletti per la gara di domani

Dalla lunga intervista rilasciata da Bianchi a “Il Mattino” (clicca qui per la versione integrale):

Che scelte si aspetta da Spalletti?«In queste condizioni è sempre difficile mettersi nei panni dell’allenatore. Bisogna vedere chi riesce a recuperare, perché magari comunque non sono mai al massimo della condizione. Certo, le 5 sostituzioni ti aiutano molto, perché così cambi la squadra. Quando ne avevi 1 o 2 non potevi correre rischi. Ora puoi fare un azzardo in più».

Fonte: Il Mattino