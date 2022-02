Dualismo Meret-Ospina, a pesare di più è sul colombiano

Purtroppo il gol subito dal Napoli ad opera del Cagliari è arrivato in seguito ad una papera clamorosa di Ospina, il portiere che però dopo ha recuperato salvando almeno tre tiri in porta degli avversari. Il Giornale oggi scrive sul dualismo fra i due portieri azzurri, che non giova a nessuno dei due ma in special modo al colombiano. “Ma ecco che Ospina, poco celebrato ma spesso decisivo, regala il gol a Pereiro, salvo poi volare a salvare la sua porta come se nulla fosse. Dimostrazione che la stoffa c’è ma ci sono anche momenti di amnesia che portano ad errori anche clamorosi. A pesare sul colombiano, a differenza dei due colleghi, c’è anche il solito dualismo con Meret. Chissà che la pressione di non avere il posto fisso, alla lunga, non causi più problemi che stimoli”.

