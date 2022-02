Domani contro il Barcellona ci sarà il “Maradona” delle grandi occasioni

Mentre il Napoli prosegue la preparazione al Training Center Konami di Castel Volturno, con alcuni dubbi da sciogliere, in città è scattata la Barcellona mania. Infatti sono rimasti in tutto pochissimi biglietti, ma si viaggia verso il sold-out per il match del “Maradona”. In tutto oltre 41 mila spettatori, rispettando il 75% della capienza. Dalla Spagna invece ci saranno soltanto 300 tifosi. L’ultima volta che lo stadio aveva una cornice di pubblico all’altezza fu contro la Lazio, precedente che è ben augurante, visto che finì 4-0 in quella serata, quando ci fu l’inaugurazione della statua di Maradona. Domani sera tra l’altro al minuto 10 applauso per ricordare il campione argentino. Insomma si alza il sipario lo stadio è pronto per la grande sfida dal sapore di Champions.

La Redazione