Con il Barcellona si torna all’ antico: la solida difesa a 4

Torna la difesa a 4 contro il Barcellona, l’assetto tipo del Napoli, dopo la linea a tre schierata da Spalletti contro il Cagliari che non ha funzionato e che ha messo in difficoltà enormi la coppia centrale Koulibaly-Rrahmani, la stessa che ha tenuto alla grande al Camp Nou. Il terzino destro sarà Di Lorenzo: gli esami clinici e diagnostici effettuati ieri, dopo il colpo alla testa preso in un scontro di gioco a Cagliari, hanno dato esito negativo. L’ex difensore dell’Empoli oggi prenderà parte alla rifinitura e domani sarà regolarmente in campo. Indisponibile Malcuit, uscito contro il Cagliari per un infortunio al polpaccio: ieri ha effettuato terapie e oggi si sottoporrà a esami diagnostici. Laterale sinistro Mario Rui, tra i pochi a salvarsi contro il Cagliari, e decisivo per il cross perfetto che Osimhen ha girato in porta nel migliore dei modi per il gol dell’1-1. L’assetto difensivo a 4 ha dato stabilità ed è stato uno dei punti di forza in campionato del Napoli che è riuscito a contenere al meglio attacchi molto pericolosi come quello dell’Inter nella sfida al Maradona.

