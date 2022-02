Champions League – Elanga salva lo United, pari Ajax

Due pareggi nelle ultime due partite di andata degli Ottavi di finale di Champions League. Il Manchester United si salva nel finale pareggiando 1-1 in Spagna con l’Atletico Madrid, che va avanti con Felix nel primo tempo ma al 80′ min Elanga salva gli inglesi. Tutto si deciderà nel ritorno in Inghilterra. Divertente 2-2 invece tra Benfica e Ajax, botta e risposta in Portogallo con gli olandesi due volte avanti con Tadic e Haller ma i portoghesi riacciuffano il pareggio due volte con l’autogol di Haller e Yamerchuk. Anche qui tutto rimandato nel match di ritorno in Olanda