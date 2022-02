Centrocampo da incubo, manca Fabian e vincono gli assenti

Serata difficile, al limite del disastroso, quella del Napoli a Cagliari. Il centrocampo non gira ed è in momenti come questo che gli assenti hanno ragione. Fabian, Anguissa, Lobotka: troppi out in una gara sola, stavolta sopperire alle mancanze, con un avversario indemoniato è quasi impossibile. Demme e Zielinski non riescono a manovrare e ad imbastire gioco. Il Mattino vota così i due azzurri in mediana:

DEMME 4.5

Gli arrivano pochi palloni puliti da smistare nella prima parte di gara, ma manovra così passa poco per i suoi piedi, difficoltà anche nel chiudere sulle traiettorie di Baselli che imbuca centralmente per Joao Pedro. Beffato da un tunnel di Baselli nell’azione che porta al gol di Pereiro.

ZIELINSKI 5

Fa fatica ad entrare nel vivo del gioco, da centrale di centrocampo dove deve tenere la posizione non può esibire gli stessi numeri che mostra da trequartista. Anche il polacco soffre nei primi 45 minuti la grande intensità del Cagliari che combatte con ardore su ogni pallone. Un po’ meglio nella ripresa.