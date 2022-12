Avversario Napoli – Dubbio modulo per il tecnico del Barcellona Xavi. Oggi pomeriggio conferenza al “Maradona”

Questa mattina, intorno alle ore 12,30, il Barcellona atterrerà a Capodichino, per preparare al meglio la sfida contro il Napoli. Alle ore 18,30 il tecnico degli iberici Xavi ed un tesserato parleranno all’interno dello stadio “Maradona” in conferenza stampa. L’ex centrocampista, ora tecnico degli spagnoli ha alcuni dubbi di formazione. In primis il modulo, soprattutto in difesa. Se fosse a 4 il ballottaggio potrebbe riguardare Dest o Mingueza, con l’olandese in vantaggio sul canterano. L’altro è difesa a 3 con Araujo, Piquè ed Eric Garcia, come ad inizio dell’avventura di Xavi. In attacco sicuri Aubameyang e Gavi, poi il dubbio se Ferran Torres, Adama Traorè e Dembele. Il centrocampo sarà quello delle grandi occasioni: Pedri, Busquets e Freddy De Jong. Insomma il Barcellona, come conferma il CdS, vuole passare il turno, senza contare che potrebbe recuperare Leinglet e Depay, solo stamattina si saprà se saranno o meno convocati. Out invece: Umtiti, Sergi Roberto, Dani Alves, Balde e Ansu Fati.

La Redazione