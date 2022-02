ALGARVE CUP – Svezia-Italia 7-6 (d.c.r.), lotteria fatale per le ragazze di Bertolini

Questa mattina a Lagos si è giocata la finale di Algarve Cup tra l’Italia e la Svezia, partita che ha regalato diverse emozioni. Le azzurre passano in vantaggio con Giacinti che supera sul secondo palo Lindahl. Partita che resta in bilico, dove le scandinave riescono a pareggiare al minuto 71 con Seger dal dischetto. Nel finale Serturini sfiora la rete del nuovo vantaggio dell’Italia. Si va alla lotteria dei rigori e purtroppo l’errore decisivo dal dischetto è proprio della centrocampista dell’A.s. Roma. Sconfitta beffa, ma in vista dell’Europeo segnali confortanti per il c.t. Bertolini che esce imbattuto dall’Algarve Cup.

La Redazione