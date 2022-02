Tendinite per Pedro: il laziale in dubbio per la gara con il Napoli

Di sicuro la Lazio dovrà fare a mano di Pedro per la sfida di Europa League che la vedrà contrapposta al Porto. Lo spagnolo, uscito prima dal campo di gioco durante la gara con l’Udinese, ha svolto ieri gli esami di prassi in Padeia. Come si legge su La Repubblica, la diagnosi è quella di tendinite alla tibia, problema che lo costringerò ad un lavoro di recupero in questi giorni. Da capire quali saranno effettivamente le tempistiche per rivederlo in campo e se l’esterno ce la farà per l’ appuntamento contro il Napoli.