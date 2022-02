Spalletti difende Petagna: “La squadra non lo ha aiutato a sufficienza”

Per Spalletti, quello col Cagliari è stato «un punto guadagnato ma anche due persi» pensando alla classifica e all’occasione sprecata. Ma esiste una motivazione tattica dalla quale non si sfugge:

«Abbiamo trovato un Cagliari combattivo, non siamo stati capaci di portare la gara dove volevamo. Loro volevano fare duelli, noi volevamo giocare, ma non ci siamo riusciti. Ci siamo intimoriti dopo aver perso le prime due palle in uscite. Quando siamo andati sotto – ha proseguito l’allenatore del Napoli nella sua analisi a fine partita – qualche occasione l’abbiamo avuta. Abbiamo sbagliato sotto l’aspetto della costruzione, siamo stati titubanti nel prendere iniziative e nei contrasti. Tutti hanno giocato sotto livello, poche volte ci è accaduto. Segno che qualche problema c’è stato. Ai ragazzi non posso dire nulla, conosco la loro disponibilità e tutti hanno fatto quello che era possibile. Petagna? Ha fatto una buona partita, gli abbiamo dato poche palle giocabili e poche possibilità».

Fonte: F. Tarantino (Il Mattino)