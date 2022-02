SERIE A FEMMINILE – Ingresso gratuito per il match Napoli-Hellas Verona

INGRESSO GRATUITO per la gara Napoli Femminile-Verona in programma sabato 26 febbraio alle ore 14.30 al “Piccolo” di Cercola. Il club azzurro ha deciso di riproporre l’iniziativa che ha già avuto grande successo contro la Roma e di incentivare una ulteriore presenza di pubblico in occasione di questo match – determinante per la corsa salvezza – per il quale sarà possibile riempire lo stadio fino al 75% della sua capienza.

Non è necessaria prenotazione: l’ingresso sarà consentito – in ordine di arrivo – fino al raggiungimento della capienza consentita.

Fonte: Facebook Napoli femminile