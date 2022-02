Serie A, 2022-2023: si inizia il 13 agosto e ci si ferma il 13 novembre

Sarà una stagione anomala, la prossima. Sono state definite le date del campionato 2022-2023, un torneo che a novembre lascerà spazio al Mondiale d’inverno. Si ripartirà prestissimo, nel weekend del 13-14 agosto. E il gran finale è in programma per domenica 4 giugno 2023. La Figc deve rendere note le date ufficiali. Si sa già anche che la Serie A giocherà fino a domenica 13 novembre, prima di lasciare spazio alle nazionali impegnate in Qatar. La Coppa del Mondo inizierà il 21 novembre, poco meno di un mese dopo (il 18 dicembre) ci sarà la finalissima di Losail, a nord di Doha. Sulla ripresa dopo la sosta e sulla distribuzione di altre fermate e turni infrasettimanali si deciderà invece soltanto più avanti. Difficile venga riproposto il Boxing Day, più probabile si posticipi la ripresa alla prima settimana del nuovo anno, magari giovedì 5. In questo caso l’interruzione salirebbe a 53 giorni. Quel che è certo è che fino allo stop si giocherà praticamente sempre tra week-end e mercoledì. Se lo spazio infrasettimanale non sarà dedicato alle coppe europee, allora verrà riempito con i turni di campionato.

Gazzetta.it