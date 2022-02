PRIMAVERA 1 RISULTATI – Vittoria esterna del Verona. Successo di misura dell’Inter

Nella giornata di ieri si sono giocati gli ultimi due match del campionato Primavera 1 e da sottolineare la vittoria dell’Inter in casa contro il Bologna di misura per 1-0. Per la zona salvezza l’Hellas Verona ottiene un successo per 3-4 sul campo del Lecce e mette i felsinei nella zona spareggi play-out per evitare la retrocessione. Risultato che non fa felice anche il Napoli che al prossimo turno andrà a far visita al fanalino di coda Pescara.

Lecce-Hellas Verona 3-4 (ieri)

Inter-Bologna 1-0

A cura di Alessandro Sacco