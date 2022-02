Pierre Aubameyang (att. Barcellona): “Io voglio vincere l’Europa League”

Giovedì sera allo stadio “Maradona” si giocherà il return-match di Europa League tra il Napoli e il Barcellona. A Mundo Deportivo le parole della punta del club spagnolo Pierre Aubameyang. «Sono felice della tripletta di domenica. E sono felice di essere qui. La prima volta al Camp Nou è stata incredibile, giocare al Barcellona è una occasione che capita poche volte nella vita e non ho avuto dubbi. Mi sto adattando, alcune cose mi erano già familiari per quanto fatto a Londra. Ai tifosi dico che daremo tutto in campo, ogni volta. Io sto lavorando perché voglio vincere le partite e anche l’Europa League. Quindi ci tocca vincere a Napoli. È anche un’occasione per accedere alla prossima Champions. Altra tripletta a Napoli? Non lo so, ma la vittoria è la cosa più importante. Poi penseremo anche al campionato e alla Champions, voglio vincere tutto con il Barcellona».

La Redazione