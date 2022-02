Per Spalletti tutti i campi “minori” saranno come Cagliari

Nessuna gara è scontata, ogni partita presenta insidie, Spalletti lo sa bene e avvisa anche le rivali per le sfide contro squadre come il Cagliari:

«Adesso sarà complicato andare a giocare su questi campi in cui si lotta per non retrocedere. Sono state sistemate diverse squadre, i dirigenti come Capozucca o Sabatini sanno come fare. Esistono motivazioni nuove con calciatori che hanno rinforzato gli organici».

Nei prossimi giorni il Napoli vivrà sfide emozionanti, dal Barcellona al Milan, passando per la Lazio: «Speriamo di viverle con tutti a disposizione. Sono partite che quando torni bambino e ci ripensi le sognavi e bisogna viverle nella maniera corretta. Ho aspettato una vita per giocarle».

Fonte: F. Tarantino (Cds)