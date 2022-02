Ospina, dopo il patatrac si riscatta: reazione da campione vero

Dall’inferno al paradiso, croce e delizia, parola di Ospina. Dopo un primo tempo da sostanziale spettatore non pagante, il portiere del Napoli si è ritrovato ad essere protagonista in negativo al 13′ della ripresa. Quello di Gaston Pereiro, infatti, sembrava un tiro decisamente senza pretese, ma un rimbalzo, ha beffato Ospina in uscita bassa. Mani nei capelli un po’ per tutti. Eppure, l’errore clamoroso non ha compromesso la tenuta mentale di Ospina che, nell’arco di pochi minuti, è riuscito a riscattarsi non una ma due volte. Reattivo su un colpo di testa ravvicinato di Deiola con la porta praticamente deserta, e ancor più attento su un tiro dal limite dell’area di Marin partito indisturbato dalla propria metà campo. Risposta da campione vero quella del portiere colombiano che ha trovato il modo più opportuno per farsi perdonare.

Il Mattino