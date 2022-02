Osimhen tiene su il Napoli, Spalletti lo ringrazia

Osimhen salva il Napoli, ma il nigeriano ha rischiato di non esserci, era partito dalla panchina per un problema al ginocchio:

«Osi è stato bravo a mettersi a disposizione, ci ha dato la sua disponibilità, ma aveva un ginocchio gonfio e c’era il rischio di lasciarlo a casa. Lo stesso discorso vale per Fabian, che non avrebbe potuto giocare più di mezz’ora perché sentiva dolore in un punto. Il rischio era di strapparsi. Ma lo conoscete: col Barcellona con otto punti in testa voleva rientrare per gli ultimi trenta secondi. Parliamo di ragazzi eccezionali».

Spalletti sorride al fato e prova ad ironizzare ricordando che avere la rosa al completo è ormai privilegio raro: «Basta a dire che ci siamo tutti…che poi succede la fine del mondo. In pochi giorni ne abbiamo persi quattro o cinque. Per fortuna la rosa è ampia. Mi è dispiaciuto per l’infortunio di Di Lorenzo, uno dei migliori in quel ruolo. Ci ha anche limitato per i cambi da fare e per le scelte».

Fonte: F. Tarantino (Cds)