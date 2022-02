Oliva, giornalista: “Il Barcellona in difesa è una squadra davvero fragile”

Su Radio Marte, è intervenuto Ignasi Oliva, giornalista, ecco le sue parole: “Barcellona? Vittoria di prestigio a Valencia, si osserva una certa crescita, adesso i tifosi si aspettano continuità. Contro il Napoli si è già vista una buona versione del Barcellona, non quello di 10 anni fa però. Con il Valencia è stato molto efficace, Aubameyang ha segnato una tripletta, Dembélé è partito titolare ed è probabile che giocherà titolare anche a Napoli. Uno tra lui e Adama Traoré sarà in panchina, non giocheranno mai insieme. Credo che al Maradona sarà il francese il titolare. I tifosi hanno un po’ di rassegnazione sul fatto che la Champions League sia mancata, il Barcellona si sta rassegnando a una nuova realtà. Negare questo sarebbe negare l’evidenza. Il Napoli è una buona prova per misurare questa crescita. Il Barcellona gioca e segna di più ma in difesa continua a essere una squadra davvero fragile e questa potrebbe essere la chiave contro il Napoli“.