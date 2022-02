Napoli-Barcellona per ricordare anche Maradona, ecco cosa accadrà al minuto 10′

Il Barcellona torna a Napoli a due anni di distanza, una partita che ora avrà anche il senso del ricordo per Diego Armando Maradona. «Ci siamo inventati un tributo a Diego per il match di giovedì in Europa League. Il decimo minuto della partita d’Europa League è dedicato a Diego, si canterà il coro durante la partita per Maradona» ha svelato Emanuela Ferrante, assessore allo Sport.

«Magari si potrà ripetere per ogni partita del Napoli al Maradona ripetere il coro ‘olè, Diego’ al minuto 10 di ogni match. Stiamo già lavorando per creare in più luoghi della città linee guida per i turisti che vogliono approdare a Napoli per visitare i luoghi sacri creati per Diego» ha raccontato l’assessore alla Radio ufficiale del calcio Napoli. Maradona ha vestito la maglia del Barcellona per due stagioni prima di trasferirsi in azzurro.

Fonte: Il Mattino