Luis Vinicio: “Osimhen è solo troppo precipitoso, ieri che peccato!”

90 anni per ‘o Lione, Luis Vinicio. E’ intervenuto alla trasmissione “Si gonfia la rete” per parlare della gara di ieri sera del Napoli a Cagliari:

“Il match di ieri sera? E’ stato un peccato perdere questi punti perché dovevamo conquistarne 3, invece ce n’è uno solo. Quando ero allenatore ci avvicinammo alla Scudetto, perdemmo solo 2 partite contro la Juventus. Meritavamo di vincere ma purtroppo non ci riuscimmo, perdemmo una delle partite per via della rete di Altafini. Il Napoli può pensare di vincere lo Scudetto? Deve pensare, si trova in una situazione molto buona ma deve andare fino in fondo.

Osimhen? Con la velocità che ha dovrebbe giocare in maniera da approfittare di ogni occasione. E’ un po’ troppo precipitoso, deve stare un pochino più tranquillo perché ha delle qualità incredibili. In questo momento dobbiamo sperare tutti insieme che il Napoli possa vincere, il campionato è equilibrato. Il rigore sbagliato di Clerici contro la Lazio? Fu incredibile, purtroppo vincemmo soltanto una partita in trasferta.

Mando un abbraccio molto forte e affettuoso a tutti i napoletani!”.

sigonfialarete.com