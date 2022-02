Karasev, arbitro di Napoli-Barcellona: i precedenti non favorevoli agli azzurri

Sarà il russo Sergei Karasev il fischietto designato dalla Uefa per la sfida di ritorno dei Playoffs di Europa League tra Napoli e Barcellona, in programma giovedì sera al Maradona. L’arbitro di Mosca sarà affiancato dagli assistenti e connazionali Demeshko e Lunev, dal IV uomo Levnikov, mentre al VAR a Fuorigrotta ci sarà l’olandese van Boeke.

Karasev ritrova il Barcellona per la seconda volta in stagione: nei gironi di Champions aveva infatti diretto la sfida tra i catalani e il Benfica al Camp Nou, finita 0-0. Ma anche con il Napoli non sarà la prima volta: lo scorso anno il russo aveva diretto gli azzurri di Gattuso nella trasferta a Granada persa 2-0, mentre nel 2016/17 era stato al San Paolo per il match perso 2-3 dalla squadra di Sarri contro il Besiktas. L’unico precedente col sorriso arriva dalla Champions League 2013/14: la vittoria del Napoli sul Marsiglia per 3-2.

Fonte: Il Mattino