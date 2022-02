I sorrisi azzurri vengono dalla panchina, in due salvano la faccia e la gara

MALCUIT 5

Subentra a Di Lorenzo, stesso ruolo e stesse mansioni: laterale alto a destra. Non riesce mai ad affondare lungo l’out destro e soffre anche lui in fase difensiva il duello sulla fascia con Pereiro. Poi il terzino francese è costretto ad uscire negli ultimi minuti per infortunio.

FABIAN RUIZ 6

Lo spagnolo in una serata di grandissime difficoltà della squadra azzurra con il suo ingresso contribuisce a dare un po’ di geometrie e il Napoli finalmente nel finale riesce a tenere palla. La sua assenza a centrocampo si è avvertita moltissimo, tenendo presente l’assenza di Lobotka: al Napoli è mancato il faro.

OUNAS 5.5

Un po’ di vivacità dell’algerino che contribuisce a far salire il baricentro della squadra ma anche lui non riesce a fare una giocata decisiva per i compagni di reparto. Almeno però prova lo spunto nell’uno contro uno e si accentra per cambiare il fronte di gioco sull’altro lato.

OSIMHEN 6.5

Cross perfetto di Mario Rui e colpo di testa vincente di Victor nell’area piccola. Un gol pesantissimo che salva il Napoli ina una serata bruttissima: un colpo da fuoriclasse del centravanti nigeriano che nel momento più difficile tira fuori il numero dell’1-1.

ZANOLI SV

Il giovane agisce largo a destra e si propone per la spinta mostrando buona personalità: un segnale confortante questo per la sua crescita futura. Ha corsa e qualità tecnica, l’esperienza la maturerà con le partite e in questo senso il clima agonistica molto intenso di Cagliari gli farà sicuramente bene.

Tratto da Il Mattino