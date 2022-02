Giordano, giornalista: “Il Napoli ha perso una chance ma anche gli altri”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonio Giordano, giornalista, ecco le sue parole “Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Non lo vedo. Non è cambiato assolutamente nulla. Sabato sera il Milan si è disperato, domenica l’ha fatto l’Inter, ieri sera l’ha fatto il Napoli. Il campionato è meravigliosamente bello, c’è ancora l’Inter in vantaggio perché ha comunque una partita in più da giocare ma il Bologna ha ricominciato a giocare, non so se sarà così semplice come poteva sembrare. Il Napoli ha perso una chance ma prima l’avevano buttata gli altri. Tutto legato alle grandi sciocchezze di portieri affidabili come Maignan, Handanovic e Ospina. Io ho visto a Salerno la partita, anche quella di ieri dal vivo. Il Milan è stato messo sotto dalla Cenerentola, ha pareggiato una partita che avrebbe dovuto perdere. L’Inter ha perso una gara che avrebbe dovuto sistemare, però ha perso contro una squadra che gioca bene. I fantasmi di Sassuolo non esistono, ha vinto due volte a Milano e a Torino. Non ci sono più gli abissi di una volta”.