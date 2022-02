Gazzetta – Il Napoli ha bisogno di Osimhen, né Petagna né Mertens possono sostituirlo

E’ stato Victor Osimhen ha salvare la partita contro il Cagliari ieri sera, portando a casa così un pareggio che fa ancora sperare nella corsa scudetto. La Gazzetta Dello Sport scrive oggi proprio dell’importanza dell’attaccante nigeriano. “Aggrappati a Victor Osimhen. Ha ancora qualche problemino ma ieri sera è entrato e con il suo gol ha reso meno amaro l’attimo non colto di andare in vetta. L’uomo mascherato da quando è rientrato dopo la frattura dello zigomo ha giocato 5 partite e segnato soltanto due gol. Il Napoli ha bisogno di lui al massimo della condizione per coltivare il sogno scudetto. Né Petagna, che sta facendo il suo ma non è mai stato un goleador, né Mertens, appena rientrato dall’infortunio alla spalla, possono sostituirlo”.