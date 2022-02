Corbo, giornalista: “Con tutti questi infortuni bisogna farsi delle domande”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonio Corbo, giornalista, ecco le sue parole: “Ieri a Cagliari c’era una squadra rimaneggiata, troppi infortuni. Era anche messa male in campo. Questa presenza di infortuni muscolari merita un approfondimento. Perché ce ne sono così tanti? Ci sono tante ipotesi, giusto le cerchino gli specialisti. Probabilmente sono gli esiti del COVID-19, che magari ha lasciato in alcuni giocatori uno stato generale che ha favorito le lesioni muscolari. Spalletti ha capito perché si ripetono queste situazioni? E con una squadra decimata dagli infortuni è stato opportuno schierare una difesa a 3? Pereiro era inafferrabile, i difensori erano in linea rigida senza avanzare, c’era un’inferiorità numerica a centrocampo. Doveva essere una grande opportunità. Il Cagliari doveva fare l’impossibile, ha giocato con grinta e ferocia onorando Mazzarri. Il Napoli è andato in inferiorità numerica a centrocampo ma anche con una squadra decimata. Europa League un intralcio? Più si gioca e meglio si va in forma. La storia del calcio è piena di grandi appuntamenti. Quando la Juventus andava avanti si diceva che il campionato italiano era poco performante. Certe cose le sostenevano Sarri e Mazzarri che non volevano fare l’Europa League ma nella mia visione del calcio bisogna essere preparati a tutto. Certo, con la squadra tartassata da infortuni muscolari bisogna chiedersi il perché. Magari non è colpa del preparatore e ci sono concause nel COVID-19. Fossi De Laurentiis spenderei un po’ di soldi per prendere un paio di luminari e capire perché tutti questi infortuni muscolari. C’è un problema serio. Se una squadra è tartassata da infortuni muscolari bisogna farsi delle domande. Chiaramente una squadra con infortuni è deficitaria nel numero dei giocatori e nei risultati. La condizione fisica dei giocatori, certamente debilitata, va considerata come tema del giorno, insieme all’impostazione tattica”.