Contro il Barcellona cauto ottimismo per Di Lorenzo. Le ultime su Malcuit e Lobotka

Giovedì sera al “Maradona” si giocherà il return-match contro il Barcellona, dove all’andata al Camp Nou è terminato 1-1. Per mister Luciano Spalletti si valuteranno le condizioni dei vari infortunati. Ad esempio per Di Lorenzo nulla di serio, dopo la botta subita alla testa, è uscito per precauzione. Malcuit invece è un risentimento al polpaccio e verrà valutato nei prossimi giorni. Difficile che scendano in campo i vari Anguissa, Lobotka, per entrambi forse il Milan, ma anche Lozano. Una flebile speranza, secondo il CdS, per Politano, ma senza rischiare, visto i tempi che corrono.

La Redazione