CALCIO FEMMINILE – Stagione finita per l’attaccante del Napoli Deppy

Il Napoli Femminile rende noto che è perfettamente riuscito l’intervento chirurgico cui è stata sottoposta in mattinata Deppy Chatzinikolaou presso la clinica San Francesco di Telese. Il Professor Mario Conti ha provveduto in artroscopia ad effettuare una meniscectomia mediale del ginocchio sinistro della calciatrice ed una ricostruzione parziale del legamento crociato anteriore. Il Napoli Femminile ringrazia il Professor Carlo Ruosi – responsabile della consulta sanitaria del club – per il fattivo interessamento, ed il Professor Conti per la professionalità dimostrata. Chatzinikolaou ha già fatto rientro a casa ed inizierà adesso il percorso riabilitativo.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile