Barcellona e Lazio: l’infermeria azzurra grida ancora vendetta

Osimhen e Fabian Ruiz, fermati da problemi fisici e di cui si è sentita la mancanza ieri sera. Il nigeriano era stato lasciato a riposo per superare il problema al ginocchio, mentre lo spagnolo era ancora affaticato dopo gli straordinari di Barcellona. Le notizie per l’infermeria del Napoli non sono affatto incoraggianti, perché in vista dei prossimi due impegni ravvicinati (Barcellona giovedì e Lazio domenica sera) non recuperano né Anguissa né Lobotka. I due centrocampisti centrali ancora non sono al top della condizione e Spalletti dovrà affidarsi ancora alla coppia Demme-Fabian Ruiz, sperando che da qui a giovedì lo spagnolo abbia qualche minuto in più nelle gambe. A Cagliari, per altro, il Napoli ha dovuto fare a meno anche di Di Lorenzo, colpito alla testa e costretto a uscire a metà primo tempo per insistenti giramenti di testa. A fine partita, però, il Napoli ha rassicurato per le condizioni del terzino: «Sta bene e non ha accusato nessun disturbo successivo». Qualche problema in più, invece, per Kevin Malcuit che ha preso proprio il posto di Di Lorenzo nella gara contro il Cagliari. Risentimento al polpaccio destro per il francese, che a sua volta è stato sostituito dal giovane Zanoli per i minuti finali ieri sera.

Il Mattino