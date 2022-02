APPROFONDIMENTO – A. Sacco: “Il Barcellona? Serata di gala e per non dimenticare la lezione di Cagliari”

Nel calcio spesso e volentieri le partite sono come le lezioni a scuola, c’è sempre qualcosa da imparare, anche dagli errori. A Cagliari il Napoli ha imparato che certe sfide, vanno giocate con il piglio delle serate importanti. Gli errori in fase d’impostazione contro i sardi sono dettati anche dalle fatiche di coppa, ma forse anche dalla poca concentrazione dei singoli che sfociano nel gruppo azzurro. Da oggi c’è da pensare al Barcellona, dove nel match d’andata la compattezza l’ha fatta da padrona. Giovedì sera al “Maradona” è un match di gala, che tutti sognavano da bambino, come dice spesso mister Spalletti. Ci sarà di fronte uno dei club che ha fatto la storia recente in campo internazionale, il fraseggio e la qualità degli spagnoli, lo si è visto nel secondo tempo del “Camp Nou”. Gli azzurri dovranno giocare con la stessa rabbia e provarci con tutte le forze, cercando di commettere meno errori e sfruttare le occasioni che concederanno gli spagnoli di Xavi. Insomma anche se sarà Europa League, ma è come se fosse un match di Champions, la notte di gala, per provare a scrivere la storia.

A cura di Alessandro Sacco