ALGARVE CUP – Il c.t. Bertolini e Sara Gama: “Contro la Svezia dovremo essere perfette”

Domani mattina alle ore 12,05 si giocherà a Lagos la finale di Algarve Cup tra l’Italia e la Svezia. Le azzurre, dopo aver sconfitto Danimarca e Norvegia, cerca il terzo successo contro un avversario di spessore la grande affermazione. In conferenza stampa le parole del c.t. Milena Bertolini e del capitano Sara Gama.

“Contro una squadra così forte bisognerà fare una partita perfetta, cercando di sbagliare il meno possibile – ha dichiarato Milena Bertolini – loro hanno organizzazione e tante calciatrici di qualità. Le ragazze sono molto motivate, dovremo approcciare la gara con concentrazione ma anche con gioia ed entusiasmo, perché raggiungere una finale è sempre motivo di grande orgoglio. La nostra rosa si sta allargando sempre di più – ha aggiunto la Ct – e questo è un aspetto fondamentale per poter affrontare impegni così ravvicinati. Il dispendio di energie è altissimo, domani servirà l’esperienza ma anche l’entusiasmo e la leggerezza delle giovani”.

Sara Gama: “Sarà una gara difficile, da affrontare con la massima attenzione, non possiamo permetterci errori, quindi dovremo giocare con la giusta calma per riuscire a gestire al meglio i vari momenti della partita. Siamo contente di essere di nuovo in finale e di aver dimostrato a tutti la nostra forza: il nostro percorso nell’edizione del 2020 non era stato un caso e, dopo la sfida annullata con la Germania, finalmente potremo lottare per conquistare questo trofeo”.

