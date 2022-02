Acquafresca, ex calc.: “Il Napoli ha tutte le carte in regola per provare a vincere il Tricolore”

Robert Acquafresca, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio.

Sul Cagliari: “I sardi stanno ottenendo dei buoni risultati. Non solo ieri contro il Napoli, ma anche nelle gare scorse contro Atalanta e Fiorentina. Ieri il Cagliari meritava la vittoria è stato molto sportivo Spalletti ad ammetterlo a fine partita”.

Su Osimhen: “Il nigeriano è un attaccante che ha una qualità che mi piace tantissimo che è quella della ricerca continua della profondità. Prova questo tipo di giocata tantissime volte a partita e mette in grossa difficoltà i difensori. Deve chiaramente migliorare su altri aspetti, il tempo, l’età, la voglia sono dalla sua”.

Sulla lotta scudetto: “Il Napoli ha tutte le carte in regola per provare a vincere il Tricolore. Da adesso in poi chi avrà maggiore continuità vincerà il campionato. Spalletti dovrà esser bravo a sfruttare a pieno tutta la rosa che è profonda e può fare la differenza nell’ultima parte di campionato”.

Sulla lotta salvezza: “Il Cagliari lo vedo messo bene, ripeto, oltre alle prestazioni stanno arrivando anche i risultati. Il Genoa, invece, mi pare sia in un momento molto peggiore. I mancati successi contro Salernitana e Venezia potrebbero incidere molto. I punti a disposizione sono sempre meno, ai rossoblù per conquistare la salvezza servirebbe un’impresa”.

Sull’Atalanta: “Secondo me il ciclo non è finito, i bergamaschi sono in una fase di cambiamento. La società americana è arrivata per fare bene, certo far meglio dei Percassi sarà difficile ma ci sono tutti i presupposti per continuare ad ottenere dei grandi risultati. Gasperini sarà il punto fermo anche del futuro secondo me”.