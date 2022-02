A. Di Caro, giornalista: “Il campionato è molto più equilibrato ed emozionante”

A Radio Marte è intervenuto Andrea Di Caro, giornalista: “Big in difficoltà? Casuale che si siano fermate tutte nella stessa giornata. Il campionato è molto più equilibrato ed emozionante, non c’è un padrone assoluto ma questo è dovuto al fatto che ci sono squadre imperfette. Non si contano più le piccole o grandi chance per dare un segnale forte alla stagione e al campionato. Questo lascia pensare che la lotta a 3 potrebbe proseguire ancora per tante giornate. Certo è che questa giornata dimostra l’imperfezione di queste squadre e le difficoltà di ognuna di loro.

Spalletti è stato in grado di tenere il Napoli a galla quando si pensava che potesse essere riassorbito, il momento di flessione grossa c’è stato e invece l’ha tenuto dentro e ha meriti. Inzaghi e Pioli? Nessuno di loro – come Spalletti – non ha mai vinto lo Scudetto. E’ evidente che l’Inter si aspettava questo mini-ciclo che potesse dare un’accelerata. La partita contro il Milan è stata una clamorosa occasione persa per staccare gli avversari e invece ha perso, con il Liverpool c’era da aspettarsi una sconfitta. In questi momenti si deve vedere l’abilità del tecnico.”