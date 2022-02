A. Budel, ex calciatore: “Non sempre si esprime al meglio. Deve migliorare in continuità”

Su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex calciatore ed attuale commentatore per Dazn Alessandro Budel:

Sui tanti infortuni subiti dal Napoli

“Le cause sono difficili da spiegare soprattutto dall’esterno. Chiaramente i tanti infortuni li paghi anche in termini di punti. Ad esempio l’Inter ha avuto pochissimi infortuni e i nerazzurri in questo senso ne hanno approfittato”.

Il Napoli in ottica Europa League

“Dopo la prova offerta a Barcellona mi aspettavo un successo anche in campionato. Io penso che il Napoli sia la vera antagonista dell’Inter. L’Europa League può dare lo slancio per provare a vincere in Italia”.

Su Zielinski

“Dovrebbe cercare di trovare più continuità all’interno delle prestazioni. È un trequartista moderno, è un calciatore davvero forte che farebbe la fortuna di quasi tutti gli allenatori. Non sempre riesce ad esprimersi al meglio, ma le sue qualità sono indubbie. Deve senz’altro migliorare sotto il punto di vista della continuità”.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: 1 Station Radio