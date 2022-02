A. Budel, ex calciatore: “Gli uomini di Spalletti sono ancora lì. Giocheranno lo Scudetto fino alla fine”

Su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex calciatore ed attuale commentatore per Dazn Alessandro Budel:

Sulla partita del Napoli a Cagliari

“Per come si era messa la partita, il Napoli a Cagliari ha guadagnato un punto. Gli uomini di Spalletti ieri avevano una grande occasione per mettere un pò di pepe in più a questo campionato, per dimostrare la propria forza. È stata un’occasione persa per loro, mi sarei aspettato ed augurato una vittoria. Gli Azzurri dovrebbero sfruttare l’ambiente, farsi trascinare dal loro pubblico”.

Sul modulo adottato da Spalletti a Cagliari

“Parlare a posteriori è sempre facile. Possiamo dire che si poteva fare sicuramente meglio. Il Cagliari si è ripreso e nonostante la posizione che i sardi hanno in classifica, sono una squadra forte. Il Napoli aveva tutto da perdere e non sono riusciti a dare la stoccata decisiva. Detto ciò gli uomini di Spalletti sono ancora lì e si giocheranno lo Scudetto sino alla fine”.

Fonte: 1 Station Radio