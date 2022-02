Xavi nel post gara punta il Napoli: “Tanto morale in vista della gara di ritorno”

«Sono davvero soddisfatto e felice», l’ammissione del pupillo di Guardiola al fischio finale Xavi nel post gara del Barcellona sul campo del Valencia con il punteggio di 1-4. «Forse non siamo stati brillanti come in alcune fasi della gara col Napoli, però stavolta siamo stati concreti. Una nuova partita fuori casa da cui usciamo molto soddisfatti (4 vittorie e 3 pareggi in 7 trasferte di Liga per il nuovo allenatore, ndc). Tre punti eccellenti in un campo difficile, che ci danno morale in vista della gara di ritorno».

Valencia 1 – Barcellona 4

VALENCIA (4-4-2): Mamardashvili 6; Foulquier 5,5 Diakhaby 6 Alderete 5 (40‘ st Comert sv) Gayà 6,5 (21’ st Lato 6,5); Carlos Soler 7 Guillamon 5 (1’ st Maxi Gomez 6) Ilaix Moriba 5,5 (21’ st Racic 6) Bryan Gil 6,5; Hugo Duro 6 (40‘ st Marcos André sv) Guedes 6. All. Bordalas 5,5



BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen 6; Dest 6,5 Araujo 6,5 Eric Garcia 6 (1’ st Mingueza 5) Jordi Alba 8; Gavi 6,5 (36’ st Adama Traoré 6) Busquets 6,5 F. De Jong 7 (15’ st Pedri 7); Dembelé 6,5 (26’ st Nico 6) Aubameyang 8 (36’ st L. De Jong 6) Ferran Torres 6. All. Xavi 7



ARBITRO: Del Cerro Grande 6,5



MARCATORI: 23’ pt Aubameyang (B), 32’ pt F. De Jong (B), 39’ pt Aubameyang (B), 7’ st Soler (V), 18’ st Aubameyang (B)



Andrea De Pauli (Cds)