Uno stacco imperioso di Osimhen rimette equilibrio e pareggio a Cagliari-Napoli – Il commento della SSCN

Il Napoli ha rimediato solo un pareggio per 1-1 contro il Cagliari di Mazzarri, niente di fatto quindi per agganciare il Milan in vetta alla classifica. Questo il commento della SSCN alla gara.

Factory della Comunicazione

Uno stacco imperioso di Osimhen rimette equilibrio e pareggio a Cagliari-Napoli. Finisce 1-1 un match combattuto palla su palla e deciso al rush finale con una prodezza di Victor. Azzurri che, già penalizzati da numerose assenze, perdono anche Di Lorenzo dopo neppure mezzora. L’emergenza diventa fin troppo caratterizzante e condizionante per la prestazione. Il Cagliari segna dopo un’ora con Gaston Pereiro che infila un sinistro tagliato e velenoso, anche per la spinta del vento. Il Napoli rimette gamba in spalla e sul filo del 90esimo sfonda con un colpo di testa di Osimhen. Finisce 1-1. Si riprende giovedì con la serata europea contro il Barcellona al Maradona. L’avventura continua…