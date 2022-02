SERIE A – Cagliari-Napoli 1-1, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli stasera all’Unipol Domus ha affrontato il Cagliari, con l’obiettivo del primo posto alla pari con il Milan. Ad inizio gara, Cragno si supera sul tiro di Di Lorenzo. I padroni di casa però hanno l’occasione del vantaggio, errore di Koulibaly, ma Joao Pedro spreca da ottima posizione. La partita si trascina tra falli e gioco spezzettato. Nela ripresa i sardi entrano con più decisione e vanno vicini al gol con Deiola, male di piatto. Il vantaggio arriva con Gaston Pereiro, il suo tiro vede l’incerto Ospina che si fa passare la palla sopra la mano. Il portiere colombiano però è strepitoso su Deiola di testa e su Marin due volte con grandi riflessi. Nel finale però arriva il pari degli azzurri con l’incornata di Osimhen. Nel finale ancora Marin prende l’esterno della rete ed è pari. Occasione sprecata da un lato per la squadra di Spalletti, ma visto l’andamento della partita, va bene il punto. Ora testa al Barcellona. Ecco le pagelle della sfida in Sardegna.

Top

Mario Rui 6 – Inizio di gara per il terzino sinistro non facile, errori in fase d’impostazione e nei cross. Dalla metà del primo tempo meglio, sfiora il gol e resta più sul pezzo. Splendido il cross per la rete di Osimhen. Gladiatorio.

Demme 6 – In una serata dove a centrocampo la squadra ha fatto fatica, il mediano tedesco ha lottato su tutte le palle, fino alla fine, senza demeritare. Non è al massimo della forma, però ci mette tutta la grinta.

Fabian Ruiz 6 – Anche se per 20 minuti, il centrocampista spagnolo, con un vistoso cerotto, ha dimostrato che la qualità non la si perde facilmente. Manovra più fluida, giovedì ci sarà bisogno anche del suo estro.

Osimhen 6,5 – Il nigeriano non doveva giocare, visto il ginocchio gonfio, ma è entrato ed ha segnato un gol che pesa tanto. Stacco di testa che davvero fa la differenza e regala un punto d’oro al Napoli.

Flop

Ospina 5 – Il portiere colombiano, è vero che salva la porta dalla disfatta, super su Deiola e Marin due volte, ma sul gol di Gaston Pereiro non è stato impeccabile, anzi è partito in ritardo e se la fa passare sopra le mani.

Koulibaly 4,5 – Il Comandante stasera ha giocato con poca determinazione. Subito l’errore in fase d’impostazione che costava quasi la rete. Male anche in altre circostanze ed un giallo per un entrata in ritardo. Giovedì la squadra ha bisogno del condottiero e che abbia la testa giusta.

Zielinski 5,5 – Il primo tempo del polacco a tratti non aveva demeritato, anzi partono da lui le azioni interessanti. Poi nella ripresa fa fatica ad impostare e subisce la pressione del Cagliari.

Elmas 5 – Il macedone non riesce a trovare la continuità e anche la posizione in campo. Lotta e si sacrifica, ma davvero non entra mai in partita. Ancora lontano dal rendimento di inizio stagione.

Mertens 4,5 – Il centravanti della storia del Napoli, se si esclude un tiro nel primo tempo, stasera l’ha vista poco. Male fisicamente e perde palloni in mezzo al campo. Non giocava titolare da tempo, ma stasera è apparso poco concreto.

Petagna 5 – L’attaccante aveva la chance dal primo minuto di dare il suo contributo. La squadra non lo serve a dovere, come aveva chiesto il mister, ma certamente meno brillante rispetto alle altre gare.

All. Spalletti 5,5 – Il tecnico di Certaldo, riacciuffa il pari a Cagliari, grazie ad Osimhen, ma stasera alcune scelte non sono sembrate delle migliori. Lui a fine gara rimedia con i cambi, però sul modulo bisognava trovare una soluzione diversa.

A cura di Alessandro Sacco