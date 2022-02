Roma, Zaniolo ed El Shaarawy in discoteca: c’è il rischio multa

Un video innocente, girato da un tifoso nella notte, ha creato imbarazzo a Nicolò Zaniolo, che sabato sera era in discoteca, proprio di fronte allo stadio Olimpico. Con lui, nello stesso locale, c’era anche Stephan El Shaarawy, che però nel filmato non compare. Sia chiaro, niente di male, Zaniolo come El Shaarawy, erano liberi. Tra l’altro erano infortunati, quindi non protagonisti del brutto 2-2 arrivato poche ore prima con il Verona. Ma la Roma ha scoperto quattro giocatori positivi al Covid e di conseguenza raccomandato a tutti i tesserati, non solo al gruppo squadra, di maneggiare con cautela il momento difficile. Per questo la società giallorossa sta valutando un provvedimento disciplinare (la classica multa) nei confronti dei due, secondo il regolamento interno.

