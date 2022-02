Retroscena Spalletti Nainggolan: “Un animale, in palestra di notte”

Una lunga carriera in Italia per Radja Nainggolan, che ha fatto spesso rima con il nome di Luciano Spalletti. «Mi ci rivedo caratterialmente, ma lui è uno che non fa le cagate che faccio, ha sempre camminato dritto» ha detto il belga. «Luciano è talmente impulsivo che ti viene addosso da uomo e non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. È una cosa buona, ma non è accettata da tutti a volte». Insieme sia alla Roma che all’Inter, quella tra i due è stata una relazione che ha portato frutti importanti. «Spalletti non ha paura di nessuno, ragiona così. E poi è un animale fisicamente» ha continuato Nainggolan in una intervista a OCW Sport, svelando un particolare retroscena sull’attuale allenatore azzurro. «Quando eravamo all’Inter avevo la camera al primo piano vicino alla palestra e lui all’una di notte faceva le trazioni».

Fonte: Mattino.it